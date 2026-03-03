De Laurentiis è contento della stagione del Napoli Conte vuole rimanere | il divorzio è fantascienza Il Mattino

Il presidente del Napoli ha espresso soddisfazione per la stagione appena conclusa, mentre l’allenatore ha dichiarato di voler restare alla guida della squadra. Non ci sono piani di separazione e il divorzio tra le parti sembra essere una possibilità remota. La situazione attuale mostra un rapporto stabile tra club e tecnico, senza segnali di rottura imminente.

La questione infortuni non ha aperto chissà quali processi interni. Conte è l’uomo immagine del Napoli di De Laurentiis e parla da manager. La dichiarazione d'amore della figlia Mg Napoli 23052025 - campionato di calcio serie A Napoli-Cagliari foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte-Aurelio De Laurentiis Conte e il Napoli. Ci sono tutti gli ingredienti per approdare al terzo anno, come da contratto. E chissà che non si arrivi al prolungamento. Conte è l’uomo immagine del club. De Laurentiis vuole blindare Antonio Conte. Le premesse: non c’è aria di divorzio, non ci sono divergenze, non ci sono attriti particolari. E un dettaglio non di poco conto: De Laurentiis è contento della stagione azzurra, l’obiettivo aziendale era e resta quello della qualificazione in Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

