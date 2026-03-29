Il rapporto tra il club di Napoli e l’attaccante belga sembra essersi definitivamente deteriorato, con il presidente che ha annunciato un’azione legale per danni d’immagine. La rottura sembra essere totale, e la situazione ha raggiunto un punto di crisi che coinvolge direttamente le questioni legali e le dichiarazioni pubbliche dei protagonisti. La situazione rimane sotto i riflettori dei media locali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – La tensione è ormai ai massimi livelli. Il caso Lukaku è diventato uno scontro aperto tra il club e il centravanti belga. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha lanciato un ultimatum durissimo: rientro immediato o fuori rosa a tempo indeterminato, con la possibilità concreta anche di un’azione legale. Nel racconto di Pino Taormina su Il Mattino, emerge anche il ruolo del ct del Belgio, Rudi Garcia, che ha difeso il giocatore: «Bisogna capire che tocca a Romelu decidere cosa è meglio per il suo recupero». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, rottura totale con Lukaku: De Laurentiis minaccia causa per danni d’immagine”

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