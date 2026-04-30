Il Masini sconosciuto Viaggio in ville e palazzi

Un percorso di quattro domeniche permette di visitare ville e palazzi legati al tenore forlivese Angelo Masini, offrendo l’opportunità di conoscere i luoghi che hanno segnato la sua vita e carriera. Durante queste giornate, si potranno esplorare gli ambienti che conservano tracce del passato e ascoltare storie legate a questa figura. L’iniziativa si propone di far scoprire aspetti meno noti della vita di Masini, lontano dai palcoscenici.

Quattro domeniche per entrare nei luoghi legati al tenore forlivese Angelo Masini e ripercorrerne la storia oltre la scena, attraverso gli spazi che ne conservano la memoria. Nel centenario della scomparsa dell’artista, prende forma un ciclo di visite guidate aperte al pubblico. A raccontare l’iniziativa è Gabriele Zelli, esperto di storia locale e promotore del progetto: "Per celebrare Masini abbiamo pensato di raccontarlo in un’altra veste: in qualità di possidente, proprietario terriero e imprenditore agricolo. Alla scoperta di alcuni edifici appartenuti al tenore e alla sua attività di grande benefattore". Il primo appuntamento è fissato per domenica a Palazzo Sassi-Masini (ritrovo in via Sassi).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Masini sconosciuto. Viaggio in ville e palazzi THE SUMERIANS: the origin of civilization and the first cities Notizie correlate Ville e palazzi in vetrina. La provincia in bella vista richiama capitali esteriEntra nel vivo “Invest in Varese”, la strategia della Camera di Commercio di Varese per attirare capitali nazionali ed esteri e rigenerare il... Leggi anche: Ville, ospedali e palazzi diventano "patrimonio identitario": tra i 200 edifici, anche ruderi