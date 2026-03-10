È iniziato “Invest in Varese”, un’iniziativa della Camera di Commercio di Varese che mira ad attirare investimenti sia da parte di aziende italiane che straniere. L’obiettivo è promuovere la valorizzazione di ville e palazzi storici presenti nella provincia, rendendoli più visibili e accessibili. L’evento si concentra sulla promozione del patrimonio immobiliare locale, con particolare attenzione alle opportunità di sviluppo e riqualificazione.

Entra nel vivo “Invest in Varese”, la strategia della Camera di Commercio di Varese per attirare capitali nazionali ed esteri e rigenerare il patrimonio immobiliare della provincia. Il progetto debutta questa settimana sulla scena internazionale al Mipim di Cannes, importante evento fieristico che raduna oltre 20mila delegati da 90 paesi, inclusi investitori, sviluppatori, rappresentanti governativi e leader del real estate. Nell’occasione sarà presentato il territorio della provincia di Varese con una serie di prime opportunità insediative: a Saronno Palazzo Visconti e Villa Gianetti, segnalati dall’amministrazione comunale, a Leggiuno Villa Bassetti e Villa Maga, indicati dalla Provincia di Varese, in Valganna il Villaggio Alpino del Touring Club Italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ville e palazzi in vetrina. La provincia in bella vista richiama capitali esteri

