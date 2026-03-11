Il Consiglio comunale di Bari ha approvato una delibera che vieta la demolizione di 201 edifici, tra cui ville, ospedali e palazzi storici, ritenuti patrimonio identitario della città. La maggioranza ha espresso voto compatto a favore di questa misura, che include anche alcuni ruderi. La decisione riguarda tutti gli edifici inseriti in questa lista, senza eccezioni.

Un elenco di 201 edifici per i quali sarà vietata la demolizione. Il Consiglio comunale di Bari, con il voto a favore della maggioranza compatta, ha approvato la delibera che impone dei vincoli su decine di palazzi (tra pubblici e privati) che dovranno essere sottoposti a particolari tutele: non potranno essere distrutti e qualsiasi intervento di manutenzione comunque dovrà seguire criteri definiti. La discussione in Aula è durata dieci ore, con il centrodestra che ha attuato un ostruzionismo spinto e che aveva presentato 200 emendamenti, poi ritirati (dopo la discussione del 13esimo) alle 23 su richiesta del sindaco Vito Leccese che si è impegnato a nominare una commissione di esperti per valutare proprio gli elenchi inseriti nella delibera. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Ville, ospedali e palazzi diventano "patrimonio identitario": tra i 200 edifici, anche ruderi

