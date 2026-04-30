il linguaggio che ci condiziona

Oggi alle 18 si tiene un corso di estetica ribelle, organizzato dal Polo culturale Le Clarisse e diretto da Mauro Papa. L’evento vede come protagonista Diego Capani, professionista nel settore della comunicazione digitale con oltre venticinque anni di esperienza. L’incontro si concentra sul linguaggio che condiziona le nostre percezioni e comunicazioni, offrendo spunti di riflessione e approfondimento.

Si rinnova l’appuntamento con il corso di estetica ribelle, curato dal direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa, in programma oggi alle 18 con protagonista Diego Capani (nella foto), art director con oltre venticinque anni di esperienza nel campo della comunicazione digitale. L’incontro, dal titolo ’ Estetica del consumo: contaminazioni e resistenze ’, propone una riflessione critica sulle trasformazioni del linguaggio del mercato contemporaneo, divenuto oggi un sistema culturale e tecnologico capace di influenzare desideri, comportamenti e percezione della realtà. Il seminario muove dall’idea di estetica non come semplice ricerca del bello, ma come dispositivo simbolico con cui il consumo costruisce significati, identità e modelli di vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il BLU e il VERDE NON ESISTONO

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