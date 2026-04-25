Il Pisa è stato sconfitto per 1-0 in trasferta contro il Parma nello stadio Tardini. La partita si è decisa nel finale, con un gol che ha determinato il risultato. Un risultato che avvicina i nerazzurri alla zona retrocessione, lasciando incertezza sulla loro posizione in classifica. L’analisi di Hiljemark evidenzia come la negatività abbia influito sulla squadra, compromettendo la lucidità nei momenti decisivi.

PARMA – Il Pisa esce sconfitto di misura dallo Stadio Tardini, piegato per 0-1 dal Parma in un finale che sa di beffa e che lascia i nerazzurri a un passo dal baratro della retrocessione. Nonostante una prestazione coraggiosa, segnata da due legni colpiti e da diverse occasioni non concretizzate, la formazione toscana è stata punita dalla zampata di Elphege a pochi minuti dal termine, pagando caramente l’imprecisione sotto porta e la sfortuna in una gara che avrebbe meritato un esito diverso. Al termine della gara sono intervenuti: Oscar Hiljemark, Carlos Cuesta, Enrico Del Prato e Gabriele Piccinini. Le dichiarazioni di Oscar Hiljemark. “Rispetto allo spartito che si è visto nelle ultime partite, oggi forse è andata in modo leggermente diverso.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’analisi di Hiljemark: “La negatività ci condiziona, manca lucidità nei momenti chiave”

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