La sindrome dell’impostore? Di cosa si tratta?? È davvero cosi diffusa? Si tratta di una sindrome che si colora di inadeguatezza e colpa di non meritare quanto raggiunto nella vita. Una voce critica mette in dubbio il proprio valore personale e sabota i proprio traguardi. Questo vissuto sembra essere correlato ad uno spiccato antagonismo interpersonalesociale e si associa a marcati livelli di sofferenza emotiva con vissuti ricorsivi di ansia e depressione. Il perfezionismo è un nemico. Certamente si connette a standard elevati e perfezionismo. Chi ne soffre (sembra essere più diffusa) riferisce un senso generale di inadeguatezza e la convinzione di non essere capace o meritevole, nonostante i riconoscimenti e gli avanzamenti professionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sindrome dell’impostore e quella scarsa fiducia in noi stessi che ci condiziona la vita

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