Il libro cristiano dei morti – Il destino dell’anima

A Padova continua il ciclo di conferenze intitolato “Alle frontiere dell’aldilà”, organizzato dall’Associazione Archeosofica e sostenuto dal Comune. L’evento si concentra sul tema del libro cristiano dei morti e sul destino dell’anima. Le incontri si tengono nella città veneta e affrontano questioni legate alle tradizioni religiose riguardanti l’aldilà e la vita dopo la morte. La serie di conferenze coinvolge vari relatori provenienti dall’ambito storico e religioso.

Prosegue a Padova il ciclo di conferenze “Alle frontiere dell’aldilà”, promosso dall’Associazione Archeosofica e patrocinato dal Comune di Padova. Il prossimo appuntamento, in programma per sabato 9 maggio alle ore 17 in piazza Capitaniato 20, sotto il Volto dell’Orologio, sarà dedicato al tema.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Hell in Christianity vs. Islam Explained Notizie correlate Un viaggio tra fantasy, psicologia e filosofia dell’anima: Valentina Azzini presenta il libro cerebro a MajanoUn appuntamento imperdibile che unisce arte, simbolismo e introspezione: la Sala consiliare “Cav. A Palazzo Branciforte si presenta “Il sale dei morti”, l'arcivescovo Lorefice dialoga con l'autore del libroGiovedì 23 aprile, alle ore 18, a Palazzo Branciforte si terrà la presentazione del romanzo di Salvatore Falzone, “Il sale dei morti”. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Al via a Ozzano la Settimana della Cultura e Festa del Libro; Caserta. La pretesa cristiana torna in piazza; Cristiano Godano al Festival Arilica con il suo ultimo libro Il suono della rabbia; INCONTRO CON IL REGISTA CRISTIANO REGINA PER A TU LADO. Il libro infinito dei Salmi si svela al Festival BiblicoDopo il grande successo dell’anno scorso con 25.970 presenze complessive, 199 eventi realizzati in 68 giorni, 436 ospiti coinvolti e 107 location utilizzate, il Festival Biblico si prepara a vivere la ... avvenire.it TRANI | “Tu stiv a Bari-Cittadell”, Cristiano Carriero presenta il suo nuovo libro al Circolo “Dino Risi” - facebook.com facebook