Un viaggio tra fantasy psicologia e filosofia dell’anima | Valentina Azzini presenta il libro cerebro a Majano

La sala comunale di Majano si riempie di lettori e curiosi per ascoltare Valentina Azzini presentare il suo nuovo libro, “CEREBRO - Il regno delle maghe e dei guerrieri”. L’evento, previsto per venerdì 13 febbraio, mescola fantasy, psicologia e filosofia dell’anima, attirando chi cerca un viaggio tra simbolismo e introspezione. La scrittrice porta il pubblico in un mondo fatto di personaggi che riflettono le sfide interiori e le scelte di ogni giorno.

Un appuntamento imperdibile che unisce arte, simbolismo e introspezione: la Sala consiliare "Cav. A. Schiratti" del Municipio di Majano, in piazza Italia 38, ospiterà la presentazione del nuovo libro di Valentina Azzini CEREBRO - Il regno delle maghe e dei guerrieri, venerdì 13 febbraio 2026 alle.

