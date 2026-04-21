A Palazzo Branciforte si presenta Il sale dei morti l' arcivescovo Lorefice dialoga con l' autore del libro

Giovedì 23 aprile alle 18 si terrà a Palazzo Branciforte la presentazione del romanzo “Il sale dei morti”, scritto da Salvatore Falzone. L'evento prevede un dialogo tra l'autore e l'arcivescovo locale. La manifestazione si svolge nella sede storica e sarà aperta al pubblico interessato alla letteratura contemporanea italiana.

Giovedì 23 aprile, alle ore 18, a Palazzo Branciforte si terrà la presentazione del romanzo di Salvatore Falzone, “Il sale dei morti”. Con l’autore dialogano Sergio Russo, presidente della Fondazione Gaetano Costa, e l’arcivescovo di PalermoCorrado Lorefice. Modera l’incontro il giornalista.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate C'è maltempo, modifiche alla Via Crucis con l'arcivescovo Lorefice a Borgo NuovoL'arcidiocesi annuncia una variazione al programma originario: il memoriale sarà ospitato alle 21 dalla Chiesa di Santa Cristina A causa del maltempo... A Palazzo De Seta si presenta il libro dedicato all'architetto Iano MonacoA cura di Danilo Maniscalco e dal titolo: "Cent’anni di professione di architetto a Palermo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sabato a Villa Zito, visita guidata alla mostra dei gioielli; Arte, memoria e territorio. Dialogo tra Fondazione Sicilia e Gibellina Capitale Italiana; Gibellina Capitale dell’arte contemporanea incontra Fondazione Sicilia, dialogo a Villa Zito. Palazzo Branciforte di Butera Si entra da Via Butera: 1- attraverso lo scalone d'onore in marmo rosso. 2- Scorcio del soffitto della scala con la ringhiera in ferro battuto in evidenza. 3- Si arriva alla "terrazza a mare", si vedono le piastrelle maiolicate, il verde fron - facebook.com facebook