A Palazzo Branciforte si presenta Il sale dei morti l' arcivescovo Lorefice dialoga con l' autore del libro

Da palermotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 aprile alle 18 si terrà a Palazzo Branciforte la presentazione del romanzo “Il sale dei morti”, scritto da Salvatore Falzone. L'evento prevede un dialogo tra l'autore e l'arcivescovo locale. La manifestazione si svolge nella sede storica e sarà aperta al pubblico interessato alla letteratura contemporanea italiana.

Giovedì 23 aprile, alle ore 18, a Palazzo Branciforte si terrà la presentazione del romanzo di Salvatore Falzone, “Il sale dei morti”. Con l’autore dialogano Sergio Russo, presidente della Fondazione Gaetano Costa, e l’arcivescovo di PalermoCorrado Lorefice. Modera l’incontro il giornalista.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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