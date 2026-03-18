Pastore ISPI | Trump dice che può fare di Cuba ciò che vuole? C'entrano le difficoltà che sta avendo in Iran

Gianluca Pastori, ricercatore dell'ISPI e docente universitario, commenta le recenti affermazioni di Donald Trump su Cuba, sottolineando che le dichiarazioni sono collegabili alle difficoltà che gli Stati Uniti stanno affrontando in Iran. In un'intervista a Fanpage.it, Pastori spiega che le parole dell'ex presidente americano riflettono una strategia in un momento di tensioni internazionali e sfide diplomatiche.

L'intervista di Fanpage.it a Gianluca Pastori, ricercatore ISPI e docente presso la facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica, sulle ultime dichiarazioni di Donald Trump su Cuba: "Sono legate alle difficoltà che gli USA stanno avendo in Iran. Trump ha bisogno di trasmettere all'opinione pubblica interna un messaggio di sicurezza e solidità". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Trump dice che Meloni vuole fare entrare l’Italia nel Board of Peace: “Me l’ha detto lei”Donald Trump ha riferito ai giornalisti di aver avuto una telefonata con Giorgia Meloni in merito al Board of Peace per Gaza, parlando di una... Mentre bombarda l’Iran, Trump dice che “è il benvenuto a partecipare ai Mondiali negli Stati Uniti”Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendone rassicurazioni circa la...