Il lavoro che uccide è idolatria del profitto le parole del cardinale Battaglia

Questa mattina si è svolta una celebrazione liturgica in un luogo di lavoro, dove si sono raccolte le mani di operai e operai impegnati nella lavorazione dei tessuti. Durante l’evento, un cardinale ha commentato che il lavoro che uccide rappresenta l’idolatria del profitto. La cerimonia ha sottolineato il valore simbolico del lavoro e delle mani che creano, in un contesto in cui si discute anche di questioni etiche legate alle condizioni di chi lavora.

Tempo di lettura: 6 minuti Stamattina vi esprimo la mia gioia di condividere il tempo sacro di questa celebrazione liturgica in un luogo di lavoro, in cui le mani delle lavoratrici e dei lavoratori immerse nei tessuti diventano arte visiva che veste persone in tutto il mondo. Questa liturgia, che esprime la presenza del sacro che solitamente abita le nostre chiese, incontra la sacralità di chi tutti i giorni in questo luogo continua l’opera della creatività di Dio attraverso il proprio impegno. Non solo. Stamattina le lavoratrici e i lavoratori di Kiton ricordano il compianto fondatore di questo marchio internazionale, Ciro Paone, attraverso...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Il lavoro che uccide è idolatria del profitto”, le parole del cardinale Battaglia Notizie correlate Morte del piccolo Domenico, il cardinale Battaglia: «Anche a un prete possono mancare le parole, davanti al dolore di una madre»Il cardinale ricorda quando è entrato nella stanza di Domenico: «Ho incontrato un bambino che soffriva», ha raccontato a Repubblica. Ostinata speranza: in un libro le lettere e le omelie del cardinale BattagliaÈ in libreria “Ostinata speranza”, il nuovo libro del cardinale don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: A Venosa il Primo Maggio è piazza, musica e battaglia per il lavoro; Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si costituisce; Sparatoria con la banda dei catanesi, la battaglia del collega di Piermanni per il riconoscimento di vittima del dovere; Camionista suicida per lo stress: Non denunciava. Abbreviato per i capi che lo vessavano. Lavoro, Battaglia (Confsal-Unsa): PA nodo Tfr, flat tax erroreRoma, 14 feb. (askanews) – Massimo Battaglia, segretario generale Confsal-Unsa, uno dei sindacati maggiormente rappresentativi all’interno della pubblica amministrazione, fa il punto sul rapporto ... affaritaliani.it Matteo Donatiello ha vinto la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin. Un simbolo di forza, un ragazzo di 20 anni che ha lottato per inseguire i suoi sogni. Il debutto col Benevento un’emozione da brividi e un momento di rinascita. Questa è una storia di un gio - facebook.com facebook BEATRICE VENEZI PRONTA ALLA BATTAGLIA LEGALE CONTRO IL TEATRO LA FENICE E CONTRO CHI L'HA VERGOGNOSAMENTE INSULTATA PER MESI x.com