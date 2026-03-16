Il cardinale Battaglia ha commentato la morte di Domenico, il bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. Don Mimmo ha espresso come anche un sacerdote possa trovarsi senza parole di fronte al dolore di una madre. La vicenda riguarda il trapianto fallito e la perdita del piccolo, suscitando discussioni sulla gestione del caso.

Il cardinale ricorda quando è entrato nella stanza di Domenico: «Ho incontrato un bambino che soffriva», ha raccontato a Repubblica. «In lui ho intravisto il volto Cristo crocifisso: la fragilità di un innocente che porta il peso del dolore del mondo. Non sono un medico, non so spiegare quella lacrima. Ma so che in quell’istante ho sentito che tra quella manina e la mia passava qualcosa di più grande di noi: un filo invisibile di umanità. A volte il cuore capisce ciò che la scienza non sa ancora dire». Domenico «è stato il figlio di tutti»: «Da una parte il dolore, gli errori, i silenzi che pesano come macigni. Dall’altra, la città che si ferma per un bambino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Morte del piccolo Domenico, il cardinale Battaglia: «Anche a un prete possono mancare le parole, davanti al dolore di una madre»

Articoli correlati

Dolore e polemiche per la morte del piccolo Domenico: il post di Giorgia MeloniDopo la scomparsa del bambino di due anni e mezzo di Nola, il cordoglio delle istituzioni è arrivato immediato.

La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto del cuore danneggiato: il racconto della madre e le ombre sull’errore«Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché l’Ecmo stava iniziando a rallentare.

Tutti gli aggiornamenti su Morte del piccolo Domenico il cardinale...

Temi più discussi: Il ghiaccio, l’acqua calda, l’espianto: cosa ha chiarito finora l’inchiesta sulla morte di Domenico; Morte Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: Un'altra coppia si è rivolta a me per una morte post-trapianto; La morte del piccolo Domenico: faro su ghiaccio e qualità dell'acqua a Bolzano; È sempre Cartabianca: Domenico, l'indagine si allarga: in studio i genitori Video.

Morte del piccolo Domenico, il cardinale Battaglia: «Anche a un prete possono mancare le parole, davanti al dolore di una madre»Don Mimmo riflette sul caso del bimbo di due anni, deceduto all’ospedale Monaldi, dopo che gli è stato trapiantato un cuore danneggiato: «I bambini non sono numeri, non sono cartelle cliniche. Sono mo ... vanityfair.it

Trapianti, l’appello dei medici dopo la morte del piccolo DomenicoLa tragedia del bambino morto dopo un intervento ha scosso l’opinione pubblica. I medici invitano però a non mettere in discussione la cultura del dono che salva migliaia di vite. laprovinciadivarese.it

BAMBINO DI TRE ANNI LASCIATO MORIRE DI FAME DAI GENITORI Il Tribunale di Innsbruck ha condannato all’ergastolo i genitori di un bambino di tre anni morto di fame nel maggio del 2024 nei pressi di Kufstein. Al momento della morte il piccol - facebook.com facebook

La conduttrice, nonostante il dolore per la morte del fratello Evan, ha riscoperto l’affetto della famiglia. E oggi ha anche un nuovo amore x.com