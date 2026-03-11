Ostinata speranza | in un libro le lettere e le omelie del cardinale Battaglia

È disponibile in libreria il nuovo libro del cardinale don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. Il volume raccoglie lettere e omelie scritte dall’arcivescovo nel corso degli anni, offrendo ai lettori un’ampia panoramica dei suoi interventi e riflessioni. Il libro si presenta come una raccolta di messaggi rivolti alla comunità e ai fedeli, senza analisi o commenti aggiuntivi.

È in libreria “Ostinata speranza”, il nuovo libro del cardinale don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. Il volume raccoglie lettere, omelie e interventi che restituiscono il cuore del suo pensiero pastorale: un racconto che nasce dall’ascolto della vita e delle persone. Le pagine del libro sono attraversate da una voce che intreccia riflessione spirituale e racconto quotidiano. Battaglia osserva e interpreta il mondo partendo dalle storie concrete di uomini e donne, cogliendo – come scrive – “il brusio di Dio nel brusio della terra”. Le sue parole cercano la realtà senza magniloquenze, puntando invece su autenticità e vicinanza. Il volume propone una visione di Chiesa capace di abitare la complessità del presente, offrendo una traccia di cammino soprattutto per chi è chiamato a elaborare un pensiero teologico e pastorale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Ostinata speranza di don Domenico BattagliaPagine che ospitano lettere, omelie, interventi dell’arcivescovo di Napoli, mons.

Napoli, peggiorano le condizioni di Domenico: il cardinale Battaglia in ospedale per l’estrema unzioneSi aggravano ulteriormente le condizioni del piccolo Domenico, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto purtroppo fallito.

Tutti gli aggiornamenti su Ostinata speranza

Temi più discussi: 'Ostinata speranza', il nuovo libro del cardinale don Mimmo Battaglia; Poesia del Giorno; Cose silenziose è il nuovo album di Campi - MEI; Betlemme: dove la speranza resiste al rumore delle bombe.

L’ostinazione della speranza: la voce di don Mimmo Battaglia tra terra e VangeloNapoli, 10 Marzo – Ci sono libri che non si limitano a essere letti. Si attraversano come si attraversa una strada di voci, di volti, di vite che chiedono di essere riconosciute. Ostinata speranza di ... sciscianonotizie.it

Ostinata speranza di don Domenico BattagliaPagine che ospitano lettere, omelie, interventi dell’arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia, per tutti don Mimmo. Righe con il respiro di poesia, annodate tra loro, quasi fossero sorelle, d ... napolitoday.it

"Ostinata speranza", il nuovo libro del cardinale don Mimmo Battaglia Pagine che ospitano lettere, omelie, interventi dell'arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia, per tutti don Mimmo. Righe con il "respiro di poesia", annodate tra loro, quasi fossero so - facebook.com facebook

"Ostinata speranza", il nuovo libro del cardinale don Mimmo Battaglia. Il volume indica la strada per il futuro della Chiesa #ANSA x.com