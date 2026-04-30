Il lato oscuro del solare cinese Il nuovo alert dalla Gran Bretagna

La Gran Bretagna ha emesso un nuovo avviso riguardante il settore solare cinese, evidenziando rischi e criticità legate a questa tecnologia. Le autorità hanno segnalato potenziali problematiche relative alla sicurezza e alla conformità di alcuni prodotti provenienti dalla Cina. La notifica si inserisce in una serie di controlli e verifiche volte a monitorare la qualità e la provenienza delle componenti utilizzate nel settore energetico solare.

Più che il lato oscuro della luna, parafrasando un celebre album rock di oltre 50 anni fa, il lato oscuro del sole. Un sole cinese. Il Dragone, è quasi superfluo ricordarlo, è il dominus indiscusso delle rinnovabili nel mondo. Tanto per cominciare, Pechino produce ed esporta il 90% dei pannelli solari sparsi per il globo. Quando non li esporta, vende alla quasi totalità dei mercati il silicio, elemento senza il quale non è possibile realizzare parchi fotovoltaici. E lo stesso vale per le pale eoliche. Insomma, la Cina domina il settore delle tecnologie verdi, producendo il grosso dei moduli solari mondiali, oltre l’80% delle turbine eoliche e l’80% delle celle per batterie, oltre a controllare le catene di approvvigionamento più ampie di terre rare e materiali semiconduttori.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il lato oscuro del solare (cinese). Il nuovo alert dalla Gran Bretagna Notizie correlate Leggi anche: Dalla musica al lato oscuro del web: la settimana di “Tierra!” Artemis II nella storia, mai un equipaggio così lontano dalla Terra. Le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna – Il videoDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunto da un... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Attentato alla cena della Casa Bianca, caos e vino rubato; Netflix maggio 2026: serie, film e uscite più attese del mese. Il lato oscuro del solare (cinese). Il nuovo alert dalla Gran BretagnaPiù che il lato oscuro della luna, parafrasando un celebre album rock di oltre 50 anni fa, il lato oscuro del sole. Un sole cinese. Il Dragone, è quasi superfluo ricordarlo, è il dominus indiscusso ... formiche.net