Artemis II nella storia mai un equipaggio così lontano dalla Terra Le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna – Il video

Gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno stabilito un nuovo record di distanza dalla Terra, mai raggiunto prima da un equipaggio umano. Dopo 56 anni, le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna mostrano gli astronauti in un'area inedita, lontana dall'orbita terrestre. Il video della missione documenta questa fase storica, segnando un traguardo significativo nel settore aerospaziale.

Dopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunto da un equipaggio. Il record era sin qui detenuto dall’equipaggio della missione Apollo 13 salpata nel 1970. Sulla navetta Orion, come da programma, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno infatti raggiunto nella serata (italiana) di lunedì la distanza di 400.171 chilometri toccata dall’ Apollo 13 durante il suo rientro d’emergenza verso la Terra. Il programma di volo prevede che alle 1,02 italiane della notte tra lunedì e martedì Orion si allontani ancora, fino a raggiungere 406. 🔗 Leggi su Open.online

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Missione Artemis II: Tutto quello che devi sapere prima del lancio

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Mai così lontani dalla Terra. Artemis si prepara a girare intorno alla Luna x.com