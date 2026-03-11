Dalla musica al lato oscuro del web | la settimana di Tierra!

Questa settimana Tierra! continua con una serie di appuntamenti dedicati a diversi aspetti della cultura e della tecnologia. Tra gli eventi, ci sono incontri con artisti e professionisti del settore musicale, oltre a approfondimenti sui rischi e le dinamiche del web oscuro. Gli eventi si svolgono in diverse location e online, coinvolgendo pubblico e partecipanti interessati a temi attuali e diversificati.

Proseguono gli appuntamenti di Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano. Ospiti della settimana saranno il bergamasco Leone Facoetti (12 marzo a Solza) che ha attraversato l'Italia per creare una mappa per riportare alla luce musicisti e compositori caduti nell'oblio e il giornalista Riccardo Luna (14 marzo a Ciserano) che volge uno sguardo sui pericoli del web per le democrazie. Si ricorda che l'appuntamento previsto dal cartellone di Tierra! per il 13 marzo a Terno d'Isola con Gabriella Greison è stato annullato. Gli appuntamenti della settimana: – Giovedì 12 marzo, alle ore 21, la sala consiliare del Municipio di Solza, in piazza B. Colleoni 2 ospita l'incontro "Viaggio in Italia sulle tracce della musica" con Leone Faccoetti.