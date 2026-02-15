Il lato oscuro dell’avanzata dei data center

S&P Global Ratings ha segnalato che l’aumento degli investimenti nei data center deriva dalla crescita dell’intelligenza artificiale. La richiesta di potenza computazionale più elevata spinge aziende e governi a costruire nuove strutture, spesso in zone strategiche come il Nord Europa. Questa corsa si riflette anche nella ricerca di fonti di energia rinnovabile per alimentare i server, per ridurre l’impatto ambientale.

Un recente report di S&P Global Ratings ha messo in evidenza che l’ intelligenza artificiale (IA) e l’ infrastruttura dei data center che la supporta sono diventati ormai uno dei principali temi di investimento. E ciò in particolare negli Stati Uniti, dove l’enorme crescita dei progetti di data center nel 2025 ha attirato ingenti investimenti che persisteranno, a un tasso previsto di oltre 900 miliardi di dollari per il resto del decennio. Tuttavia, le discussioni su potenziali correzioni di mercato si sono intensificate, anche se tali timori non hanno frenato il persistente slancio degli investimenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Alibaba Cloud sta costruendo un grande data center nel centro di Milano, dentro il MiCo, per supportare i Giochi Olimpici del 2026.

