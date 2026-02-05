USA autorizza il lancio di 4.000 satelliti per competere con Starlink nel settore dell’internet spaziale

La Federal Communications Commission ha dato il via libera al lancio di 4.000 satelliti da parte di Logos Space Services. La società statunitense, fondata nel 2023, punta a sfidare Starlink offrendo internet veloce ovunque nel mondo. Ora si aspetta solo l’avvio delle operazioni, che promettono di cambiare il panorama della connettività satellitare.

Nel cuore di una nuova competizione spaziale, i **4.000 satelliti** che la **Logos Space Services**, azienda statunitense fondata nel 2023, intende lanciare per offrire connettività ad alta velocità a livello globale, hanno ottenuto il permesso ufficiale da parte della **Federal Communications Commission (Fcc)**. Con un’operazione che andrà a sfidare direttamente le imponenti reti satellitari di **SpaceX** con Starlink, il progetto è destinato a diventare una delle principali novità del settore dell’internet spaziale nei prossimi anni. Il via libera non è solo un passo importante per l’azienda, bensì una risposta strategica alla crescente domanda di connettività in zone remote o poco servite, e per la prima volta in un mercato dominato da due soli attori: Starlink e Amazon Leo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Logos Space Services

