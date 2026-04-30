All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se Il Diavolo veste Prada non era il più fedele degli adattamenti dalla letteratura al cinema, Il Diavolo veste Prada 2 è quasi un salto in un'altra corsia, dove a essere originali sono solo i personaggi (nel loro profilo più generico). La cosa interessante, però, è che il secondo film, oltre a dare una rappresentazione attuale delle sfide che deve affrontare oggi il mondo dell'editoria periodica e non, contiene in qualche modo la genesi dei libri a cui si ispira.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il lato “meta” del Diavolo veste Prada 2, che coglie solo chi conosce romanzi originali

Il Diavolo Veste Prada 2 | Acquista i Biglietti | Dal 29 Aprile al Cinema

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