Nel 2006 usciva nelle sale cinematografiche “Il diavolo veste Prada”, un film tratto dal romanzo di Lauren Weisberger che rapidamente conquistò il pubblico e la critica. Ora, a distanza di anni, si parla di un possibile sequel, con alcune indiscrezioni che indicano un cambio di tono e di carattere nel personaggio di Miranda, che sembra aver perso la sua vena più dura rispetto alla versione originale.

Era il 2006 quando nei cinema di tutto il mondo fece il suo debutto Il diavolo veste Prada, pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger e diventata in brevissimo tempo un vero e proprio cult generazionale. La pellicola, infatti, seguiva la giovane Andy (Anne Hathaway) mentre muoveva i primi passi nel mondo del lavoro, gestendo però un ambiente tossico come quello della rivista di moda Runway, gestita dalla tirannica Miranda Priestly (Meryl Streep), personaggio ispirato ad Anne Wintour. Proprio per la sua capacità di essere una commedia alla moda, sorretta da un cast che ha saputo dare concretezza a personaggi che vivevano solo...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il diavolo veste Prada 2”, ritorno senza graffi: Miranda perde il suo lato più feroce

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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