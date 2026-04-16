Ascanio Celestini e i suoi poveri Cristi mostre libri e escursioni | gli eventi

Giovedì 16 aprile nell'area aretina si svolgono diversi eventi culturali, tra cui incontri con l’attore e scrittore, esposizioni di mostre e escursioni. Tra le iniziative in programma ci sono presentazioni di libri e occasioni per scoprire attività all’aperto. Per segnalare altri appuntamenti, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica dedicato.

Gli eventi di oggi, giovedì 16 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli eventi di oggiArezzo - Il Cai, sezione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Ascanio Celestini porta a teatro i suoi "Poveri Cristi" con un omaggio alle periferie d'Italia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Teatro Masaccio, la stagione si chiude con Ascanio Celestini e Poveri Cristi; Ascanio Celestini e Fabio Tonacci | L’aria esausta. Cronache sopra e sotto Gaza; La Radio Clandestina di Ascanio Celestini sabato al Teatro Asioli di Correggio; Radio Clandestina al Teatro Asioli, Ascanio Celestini porta in scena le Fosse Ardeatine. Teatro Masaccio, la stagione si chiude con Ascanio Celestini e Poveri CristiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Poveri Cristi - Spettacolo di e con Ascanio CelestiniIn una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di poveri cristi. C'è la Vecchia che insegna alla Prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro ... laprovinciacr.it Attore e regista fra i più rappresentativi del teatro civile italiano contemporaneo, Ascanio Celestini sarà ospite oggi, in diretta, a Suggestioni Press per parlare della sua partecipazione a “Il mare nascosto”, opera prima di Luca Calvetta, che il regista sta present - facebook.com facebook