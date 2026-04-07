Belen torna a Mediaset? Per lei in ballo la conduzione dell’Isola dei famosi

Negli ultimi giorni circolano voci sulla possibile riconferma di Belen come conduttrice dell’Isola dei Famosi, programma trasmesso su Mediaset. La conduttrice potrebbe sostituire Veronica Gentili, che ha recentemente condotto l’edizione dello show. La decisione definitiva non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma si parla di un incontro tra i vertici del network e la showgirl per definire i dettagli.

Belen potrebbe tornare a Mediaset: per lei in ballo c'è la conduzione dell'Isola dei Famosi, al posto di Veronica Gentili Belen potrebbe presto tornare a Mediaset, secondo un’indiscrezione diVanity Fairsembra che la rete stia pensando a lei come conduttrice dell’Isola dei famosi. Quest’anno, come già anticipato, il format tornerà in una versione completamente rinnovata e sembrerebbe cheBelen Rodriguez sia in pole position per la conduzione. Era il 2008 quando la showgirl ha partecipato al reality. Oggi, a distanza di 18 anni, potrebbe tornare nel programma ma con il ruolo di conduttrice. In questo modo, però,prenderebbe il posto di Veronica Gentili, sebbene il suo nome avesse soddisfatto i vertici Mediaset. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belen torna a Mediaset? Per lei in ballo la conduzione dell’Isola dei famosi Belen conduttrice dell’Isola dei Famosi 2026? l’indiscrezione sul ritorno a MediasetSono passati 18 anni dalla sesta edizione dell’Isola dei Famosi che nel 2008 lanciò definitivamente Belen Rodriguez nel panorama televisivo italiano. "Belen all'Isola dei Famosi": il retroscena sul ruolo inedito pensato per lei da Mediaset (a 18 anni dalla sua storica partecipazione)Progetti in vista per la showgirl argentina, indicata come protagonista del format a cui ha partecipato nel lontano 2008 "Da naufraga a conduttrice:... Temi più discussi: Belen torna all'Isola dei famosi, il retroscena sul nuovo ruolo 18 anni dopo: cosa farà; Belen Rodriguez pronta a tornare a L’Isola dei Famosi, l’indiscrezione; Belen all'Isola dei Famosi: il retroscena sul ruolo inedito pensato per lei da Mediaset (a 18 anni dalla sua storica partecipazione); Belen Rodriguez all'Isola dei Famosi. Da naufraga vola alla conduzione del reality. Notizia boom, Belen torna a Mediaset e conduce uno dei programmi di punta: Pier Silvio la riaccoglie!Belen Rodriguez, dopo essere stata in panchina per qualche anno, è pronta a riprendersi il suo ruolo da protagonista: ecco dove la vedremo. donnapop.it Isola dei Famosi, arriva Belen Rodriguez al timone della conduzione? L'indiscrezioneSi mormora che Mediaset sia interessata a chiedere a Belen Rodriguez di condurre la nuova stagione de L'Isola dei Famosi. comingsoon.it Un ritorno che sa di déjà-vu ma con il sapore di una nuova sfida: il nome di Belen Rodriguez torna a circolare con forza nei corridoi di Mediaset e questa volta potrebbe farlo da protagonista assoluta. Dopo anni di esperienze televisive e legami mai davvero int - facebook.com facebook