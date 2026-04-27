Dopo l’indagine a Milano che coinvolge Gianluca Rocchi e alcuni arbitri di Serie A, il mondo del calcio italiano si trova a fronteggiare una fase di incertezza. Il governo sta esercitando pressioni per intervenire sulla gestione della FIGC, mentre le forze investigative attendono di conoscere i risultati ufficiali dell’indagine. La situazione rimane sotto osservazione, con le parti coinvolte che aspettano ulteriori sviluppi.

La Lega: “Calcio italiano mai così in difficoltà”. Inter: “Noi estranei” “Il calcio italiano non è mai stato così in difficoltà, tra scandali e fallimenti sportivi in serie. Pur nel rispetto dell’autonomia dello sport e al di là delle inchieste delle ultime ore – fa sapere la Lega in una nota – E’ sempre più doveroso e necessario un commissariamento della Figc per ripartire da zero con pieno rinnovamento e figure nuove”. Aspettando che il Coni, l’unico organo che può attuare il commissariamento di una federazione sportiva, prenda una posizione in merito dopo l’ultimo scossone che ha colpito la galassia del pallone, il numero uno della Lega di A Ezio Simonelli è intervenuto per cercare di tutelare il prodotto calcio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta su Rocchi e arbitri di Serie A, governo in pressing per commissariare la Figc

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