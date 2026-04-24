Il Governo ha presentato un disegno di legge che prevede la possibilità di commissariare la FIGC nel caso di risultati sportivi nazionali considerati insoddisfacenti. La proposta include una clausola che autorizza l'intervento diretto delle autorità governative in caso di esiti che si ritengano non conformi agli obiettivi prefissati. La misura è stata annunciata come parte di una riforma più ampia del settore calcistico italiano.

? Cosa sapere Il Governo presenta il DDL con clausola di commissariamento FIGC per i risultati Nazionali.. La riforma incrocia le elezioni del 22 giugno con nuove regole sui diritti televisivi.. Il Governo ha presentato la prima bozza del disegno di legge per la riforma del calcio italiano, introducendo una clausola che permetterebbe il commissariamento della Federazione anche in base ai risultati ottenuti dalle Nazionali. Mentre le correnti interne alla FIGC si preparano al voto del 22 giugno, la politica traccia un percorso che potrebbe convergere verso un intervento diretto sulla gestione sportiva. La strategia istituzionale punta a incrociare le due direttrici attualmente parallele: da un lato la sfida per la presidenza federale tra i vertici di Malagò e Abete, dall’altro l’approvazione del nuovo DDL.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma calcio: il Governo può commissariare la FIGC per i risultati

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