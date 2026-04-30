il google body della scienza ci mostra quanto siamo brutti dentro

Un nuovo studio scientifico utilizza il Google Body per analizzare la composizione interna del corpo umano. I dati mostrano le differenze tra le parti interne e l’aspetto esterno, evidenziando come spesso si giudichi il corpo solo dall’aspetto esterno. La ricerca mette in luce come, nonostante le discussioni sulla bellezza e l’accettazione, si continui a concentrarsi sui tratti visibili. La visualizzazione digitale rivela dettagli che spesso rimangono nascosti alla vista.

I nostri corpi sono belli o brutti, e nonostante la body positivity, e la retorica del “corpo è una macchina perfetta”, li guardiamo solo esteticamente. C’è una branca della medicina, la chirurgia estetica, per rifarsi il seno, il naso, gli zigomi, le labbra, perfino le labbra della vagina, non esiste una chirurgia estetica interna, tranne se siamo malati e abbiamo bisogno di un chirurgo e dobbiamo andare “sotto i ferri” come una macchina da riparare, con la differenza che una macchina, se trovi il pezzo, la ripari sempre, la macchina biologica del nostro corpo no, già smontata l’idea della macchina perfetta. Noi non amiamo i corpi, amiamo...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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