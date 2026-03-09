PODCAST – De Bruyne torna e il Napoli vince e l’intelligenza artificiale ci mostra quanto siamo prevedibili

Nel quarto episodio del podcast si parla della vittoria del Napoli sul Torino per 2-1, con il match descritto come “quasi sereno” tranne alcuni minuti di suspense. Si discute anche del ritorno in campo di De Bruyne e di come l’intelligenza artificiale evidenzi la nostra prevedibilità nelle decisioni e nei comportamenti.

De Bruyne torna e il Napoli vince, e l’intelligenza artificiale ci mostra quanto siamo prevedibili La puntata 4 si apre con la vittoria del Napoli sul Torino per 2-1 — “quasi serena”, a parte qualche minuto di thrilling finale. La vera notizia è il ritorno in campo di Anguissa e De Bruyne: i Fab Four che erano diventati Phantom Four tornano a popolare il centrocampo azzurro. Fuori Napoli: Tudor porta fieramente gli Spurs verso la retrocessione, la Juve paga ancora i danni dell’era Giuntoli, e Bastoni — reo di simulazione — viene fischiato dagli stadi mentre sui giornali parte una crociata per difenderlo. Il segmento più acceso è su Sal Da Vinci e Cazzullo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

