Il Giorno della Vittoria è una disfatta per Mosca | carri armati missili e cadetti assenti per la guerra

Il 9 maggio, tradizionalmente celebrato come il Giorno della Vittoria, quest'anno si è rivelato diverso a Mosca. Le cerimonie militari sono state ridotte e alcune forze, come carri armati, missili e cadetti, non sono stati presenti. La giornata, che di solito rappresenta un momento di orgoglio nazionale, si è svolta senza le tipiche dimostrazioni di forza militare. La manifestazione si è svolta in un clima di assenza di alcune componenti chiave delle forze armate.

Come ogni superpotenza imperialista che si rispetti, la Russia aspetta ogni anno il 9 maggio per sfoggiare la propria potenza militare. Si tratta di una data importante per il Paese, che da 81 anni continua a celebrare la vittoria sovietica nel secondo conflitto mondiale. Ma stavolta sarà diverso: il ministero della Difesa ha comunicato in una circolare che la parata per il “Giorno della Vittoria” si terrà in forma ridotta. Non ci saranno mezzi militari o sistemi missilistici da esibire al pubblico e agli esponenti di spicco che saliranno sul palco. Il motivo dichiarato dal ministero della Difesa è «l’attuale situazione operativa», senza ulteriori precisazioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il “Giorno della Vittoria” è una disfatta per Mosca: carri armati, missili e cadetti assenti per la guerra Notizie correlate Parata a Mosca senza carri armati: il Cremlino taglia i mezzi? Cosa sapere Il Cremlino esclude carri armati e cadetti dalla parata militare del 9 maggio a Mosca. Mosca, parata del Giorno della Vittoria senza mezzi militari: servono al fronteIl Ministero della Difesa russo ha annunciato che non ci sarà alcun corteo di veicoli militari alla parata del Giorno della Vittoria, in programma il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Putin chiama Trump: 'Dare una chance ai negoziati con l'Iran'; Putin sente Trump, colloquio di un'ora e mezza tra lo 'zar' e il tycoon: cosa succede; Telefonata Putin-Trump: Durata oltre un'ora e mezza. Il presidente russo pronto a una tregua per il Giorno della Vittoria; Parata patriottica ridotta e con tregua: Putin teme i droni ucraini a Mosca. Kiev chiede cessate il fuoco a lungo termine e non la tregua del Giorno della Vittoria di MoscaDopo la tregua di Pasqua, Mosca propone ora un cessate il fuoco per la parata della Giornata della Vittoria, poiché il Cremlino è preoccupato per le capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. Mo ... msn.com Putin a Trump, 'disposto a dichiarare la tregua per il Giorno della Vittoria'Vladimir Putin ha informato Donald Trump della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco in Ucraina durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria, il 9 maggio. (ANSA) ... ansa.it Il presidente russo Vladimir Putin ha sentito al telefono il suo omologo americano Donald Trump e si è detto pronto a dichiarare una tregua per il periodo del Giorno della Vittoria (sulla Germania nazista nel 1945), il 9 maggio. Lo ha riferito la Tass. Tutti gli aggi - facebook.com facebook È completamente assurdo e distaccato dalla realtà il fatto che Putin con Trump si dica “disposto” a dichiarare la tregua un giorno, il 9 maggio (il “Giorno della vittoria”). Un giorno E solo perché non può garantire ormai neanche la sicurezza a Mosca x.com