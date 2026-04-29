Parata a Mosca senza carri armati | il Cremlino taglia i mezzi

Il Cremlino ha deciso di non includere carri armati e cadetti nella parata militare prevista per il 9 maggio a Mosca. Questa scelta ha attirato l'attenzione di chi segue l’evento, che si svolge ogni anno nel centro della capitale. La manifestazione si concentrerà su altri mezzi e figuranti, senza la presenza di alcuni dei simboli tradizionali delle celebrazioni militari. La decisione è stata comunicata ufficialmente pochi giorni prima dell’appuntamento.

? Cosa sapere Il Cremlino esclude carri armati e cadetti dalla parata militare del 9 maggio a Mosca.. Le perdite nel Donbas e gli attacchi con droni impattano le risorse militari russe.. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato martedì sera che la parata militare del 9 maggio a Mosca non vedrà la partecipazione di colonne di equipaggiamenti bellici, cadetti o studenti delle scuole Suvorov e Nakhimov. La decisione scatta a causa dell’attuale scenario operativo che vede le forze armate impegnate nel Donbas contro le fortificazioni difensive ucraine. La celebrazione della vittoria sulla Germania nazista, pilastro dell’ideologia militarista moderna di Mosca e base per la giustificazione dell’invasione su vasta scala iniziata nel 2022, subirà una drastica riduzione dei contenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parata a Mosca senza carri armati: il Cremlino taglia i mezzi Notizie correlate Mosca, parata del Giorno della Vittoria senza mezzi militari: servono al fronteIl Ministero della Difesa russo ha annunciato che non ci sarà alcun corteo di veicoli militari alla parata del Giorno della Vittoria, in programma il... Carri armati israeliani speronano mezzi italiani di UnifilIn due occasioni oggi, soldati delle Forze di difesa israeliane hanno speronato veicoli italiani dell’Unifil con un carro armato Merkava, in un caso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mosca, il 9 maggio si terrà una parata militare nella Piazza Rossa; La Polonia vieterà al premier slovacco Fico di sorvolare lo spazio aereo per recarsi a Mosca alla parata del 9 maggio; Mosca, il 9 maggio si terrà una parata militare nella Piazza Rossa; Mosca, il 9 maggio si terrà una parata militare nella Piazza Rossa. Parata del 9 maggio senza mezzi pesanti: cosa cambia per la narrativa di MoscaLa scelta di escludere mezzi pesanti dalla parata del 9 maggio segnala problemi logistici e strategici per la Russia, tra carenze di personale, attacchi con droni e perdite di materiale ... notizie.it Mosca, parata del Giorno della Vittoria senza mezzi militari: servono al fronteIl Ministero della Difesa russo ha annunciato che non ci sarà alcun corteo di veicoli militari alla parata del Giorno della Vittoria, in programma il 9 maggio sulla Piazza Rossa di Mosca: non succedev ... msn.com Nel quinto anno della sua guerra contro l’ #Ucraina, la #Russia è costretta a organizzare la parata militare del 9 maggio senza equipaggiamento militare x.com MIGLIOR PARATA PNEUSFRIULI DEL WEEKEND CHIAVON DEL MUGGIA 1967 CONTRO L’UFM - facebook.com facebook