Durante una puntata di «Report» su Rete 4, il conduttore ha accusato il ministro di essere stato ospite di un noto imprenditore in Uruguay. Tuttavia, le informazioni fornite sono risultate errate: la data e i nomi menzionati non corrispondono a fatti verificabili. La trasmissione ha sollevato critiche per aver presentato un’accusa senza basi certe e per aver confuso dettagli fondamentali.

Su Rete 4, il conduttore di «Report» sgancia una presunta bomba contro il ministro: «È stato ospite di Giuseppe Cipriani nel ranch in Uruguay». Il Guardasigilli chiama in diretta per smentirlo. Il giornalista inanella errori e gaffe. Ucci ucci, sento odore di Ranucci, nel senso di Sigfrido. Brutta bestia l’invidia: c’è chi c’ha gli Epstein files e chi Nicole Minetti, igienista dentale alla corte di Silvio Berlusconi. L’hanno condannata per favoreggiamento della prostituzione e poi l’hanno graziata. E graziosa lo è. La grazia in questo Paese la concede il presidente della Repubblica (articolo 87 della Costituzione); è una sua esclusiva prerogativa e al Quirinale c’è anche un ufficio apposito che studia le pratiche.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il giornalismo d’assalto per Ranucci: accusa Nordio ma sbaglia data e nomi

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