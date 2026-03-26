Durante il question time alla Camera, la deputata del Pd ha chiesto le dimissioni del ministro della Giustizia, accusandolo di un fallimento. Nordio ha risposto ammettendo responsabilità personali per il risultato fallimentare, ma ha confermato di non voler lasciare il suo incarico. La discussione si è svolta con toni accesi, mentre la deputata ha insistito sulla necessità di un cambio immediato alla guida del dicastero.

La più agguerrita in Aula è la deputata Pd Debora Serracchiani, responsabile Giustizia e sostenitrice fino al 2019 della separazione delle carriere in magistratura: "Dimissioni subito", urla in faccia al ministro della Giustizia Carlo Nordio al Question time (foto) alla Camera. Le opposizioni sono in assetto di guerra. Il Guardasigilli arriva alle 15 in punto. Stavolta, al suo fianco non c'è più il braccio destro Giusi Bartolozzi. Il ministro va in Aula con in tasca la fiducia della presidente del Consiglio: "La responsabilità politica del fallimento del referendum è mia ma poiché la fiducia del governo e della presidente del consiglio è confermata non c'è nessuna ragione perché il ministro abbandoni il suo posto", ribadisce Nordio, rispondendo a un'interrogazione parlamentare del Pd. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio frena l'assalto. "Colpa mia il flop, ma resto dove sono"

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