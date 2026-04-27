La nave della Marina italiana Garibaldi che vale 54 milioni regalata all’Indonesia Domani l’ok della Camera perché l’opposizione protesta

Domani si concluderà in commissione Difesa l’esame sulla cessione della nave della Marina italiana, chiamata Garibaldi, donata all’Indonesia senza costi. La relazione tecnica della Difesa indica un valore di 54 milioni di euro per la nave, che è stata consegnata gratuitamente. L’opposizione ha protestato contro questa decisione e ha chiesto chiarimenti sulla cessione. La discussione riguarda anche il ruolo del Parlamento in questa operazione.

Si chiude domani, 28 aprile, in commissione Difesa la vicenda della cessione della Nave Garibaldi, della Marina Militare, regalata gratuitamente all’Indonesia dall’Italia, nonostante la stessa relazione tecnica della Difesa le assegni un valore di 54 milioni di euro. La cessione di mezzi militari a paesi con cui si tengono buoni rapporti non è affatto una pratica inusuale né per l’Italia né altrove, questa cessione in particolare, però, ha suscitato subito sospetti e preoccupazione da parte dell’opposizione, anche alla luce degli articoli pubblicati dal Fatto quotidiano (per uno di questi il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato querela ).🔗 Leggi su Open.online

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