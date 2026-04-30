Il Gad visto dall' alto | il quartiere passato al setaccio dai carabinieri anche con l' elicottero

Nella mattinata di giovedì 30, i carabinieri di Ferrara hanno condotto un servizio di controllo del territorio nel quartiere Gad, uno dei quartieri considerati più sensibili della città. L’operazione ha coinvolto anche un elicottero, che ha fornito supporto dall’alto durante le verifiche. I controlli si sono concentrati sulle zone urbane ritenute a maggior rischio, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica.