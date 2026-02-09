Cerimonia d' apertura Milano Cortina la visuale dall' alto dall' elicottero della Polizia di Stato – Il video

Da un elicottero della Polizia di Stato, si vede la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Le immagini sono state riprese da Massimo Sestini e mostrano la scena dall’alto, con il pubblico e le luci che illuminano il centro di Milano. È una giornata importante per la città e per l’Italia, che si prepara a ospitare un evento mondiale.

