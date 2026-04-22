Variante Statale 16 | i Comuni di Triggiano Noicattaro e Mola uniti contro il progetto Anas

I Comuni di Triggiano, Noicattaro e Mola hanno manifestato una posizione unitaria riguardo alla variante della Statale 16 proposta dall'Anas. Mentre alcuni sono favorevoli all'aggiornamento della strada, altri si oppongono fermamente all'opera, considerando il progetto troppo grande e dannoso per l'ambiente. La discussione riguarda principalmente le dimensioni dell'intervento e il suo impatto sul territorio.

Un fronte compatto per dire ‘sì’ all'ammodernamento, ma un deciso ‘no’ a un'opera ritenuta sovradimensionata e devastante per l'ambiente. Lo scorso 18 aprile, le amministrazioni comunali di Triggiano, Noicattaro e Mola di Bari hanno ufficialmente trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della.🔗 Leggi su Baritoday.it

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La rete contro l’emergenza abitativa. Comuni uniti nel Progetto Casa. Inaugurato il primo appartamentoNove Comuni alleati per contrastare le emergenze abitative e tendere una mano alle famiglie in difficoltà.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: A rischio anche l’ambiente: tre sindaci contro Bari sulla variante della statale 16; Tamponamento a catena nella galleria del Montagnolo: Statale chiusa, feriti e traffico in tilt; Ponte Bastia, tutto fermo: Incontro con Anas lunedì; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage.

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