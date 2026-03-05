Furgone in fiamme sull' Autostrada A1 Vigili del Fuoco in azione

Oggi, intorno alle 15:30, un furgone in viaggio sull'Autostrada A1 in direzione sud ha preso fuoco all'altezza del chilometro 160, tra i caselli di Modena. Il conducente è stato costretto a fermarsi in emergenza, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi.

Incendio spento senza conseguenze per le persone. rallentamenti al traffico in direzione Bologna L'allarme ha mobilitato immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Modena. Le squadre sono giunte tempestivamente sul posto a bordo di un'autopompa serbatoio, affiancata da un'autobotte di supporto necessaria per garantire un adeguato e continuo rifornimento d'acqua. I pompieri hanno lavorato intensamente per domare le fiamme che avvolgevano il mezzo commerciale e per procedere alla successiva e fondamentale messa in sicurezza dell'intera area interessata dal rogo. Fortunatamente, nonostante la rapidità con cui si è sviluppato l'incendio e l'intensa colonna di fumo sprigionata, l'episodio non ha registrato alcun ferito.