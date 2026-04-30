Il Friuli Venezia Giulia è donna fa pochi figli e parla 150 lingue | cosa ci dice il censimento dell' Istat

Il nuovo censimento della popolazione rivela che il Friuli Venezia Giulia ha una popolazione composta da molte lingue diverse e un tasso di natalità piuttosto basso. I dati, pubblicati dall'Istat, si riferiscono al 2024, anche se la fotografia completa della regione potrebbe cambiare nel tempo. La regione continua ad essere caratterizzata da una forte presenza di persone di diversa provenienza e da una dinamica demografica in evoluzione.

La fotografia sulla nostra regione non è puntuale in quanto i dati diffusi oggi dall'Istat in relazione al censimento nazionale della popolazione sono riferiti al 2024. Negli ultimi due anni la situazione sul fronte dei residenti, del numero degli stranieri, natalità e mortalità, solo per citare.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Vinitaly 2026: Il Friuli Venezia Giulia punta sulle "Connessioni d’Eccellenza" Ecco il nuovo calendario scolastico per il Friuli Venezia GiuliaLa Giunta regionale anticipa i tempi per agevolare famiglie e istituti: lezioni al via il 14 settembre per tutti, con una programmazione che punta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: home - regione.fvg.it; Notiziario Friuli Venezia Giulia | Buongiorno Regione Friuli Venezia GIulia del 29/04/2026; Friuli: 5 cose da fare per godersi la primavera in famiglia; Dove vivono i più ricchi del Friuli Venezia Giulia: Moruzzo ancora in vetta, Trieste è la provincia al top. Friuli Venezia Giulia, Rosolen Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunità in aziendeUDINE (ITALPRESS) – Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunità in aziende del Friuli Venezia Giulia che cercano competenze operative, tecniche e impiegatizie. È un’occasione utile per chi cer ... italpress.com Friuli Venezia Giulia sulla maglia rosa del Giro 2026: accordo strategico con RCSIl marchio Io sono Friuli Venezia Giulia sarà presente sulla maglia rosa del Giro d’Italia 2026, simbolo del leader della classifica generale, grazie alla partnership siglata con RCS. Un accordo che ... triestecafe.it Cambio al vertice al Santuario del Lussari Arriva una nuova guida per uno dei luoghi più simbolici del Friuli Venezia Giulia. Un passaggio che segna una nuova fase per la comunità dei fedeli https://cityne.ws/gHLnn - facebook.com facebook Detalles. La maglia rosa del Giro 2026, con tres patrocinadores (además del técnico Castelli), dos institucionales: 'Io sono Friuli Venezia Giulia' (rol ENEL, para entendernos); Altograno, en las bocamangas; y la campaña "Masaf - Io Amo La Cucina Italiana Pat x.com