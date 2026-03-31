Vinitaly 2026 | Il Friuli Venezia Giulia punta sulle Connessioni d’Eccellenza

Al Vinitaly di Verona, che si svolgerà dal 12 al 15 aprile 2026, il Friuli Venezia Giulia parteciperà con un format rinnovato e un’immagine coordinata. La regione presenterà oltre 110 aziende del settore vinicolo, tutte coinvolte in questa iniziativa. La partecipazione si inserisce nelle attività promozionali e commerciali della regione nel settore dei vini di qualità.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Al Vinitaly di Verona, dal 12 al 15 aprile, il Friuli Venezia Giulia si presenta con un format rinnovato e un’immagine coordinata che coinvolge oltre 110 aziende. Al centro della strategia il legame indissolubile tra vino, cultura e territorio. La nostra regione si prepara a recitare un ruolo da protagonista alla 58ª edizione della manifestazione, il salone internazionale del vino e dei distillati. Al padiglione numero 6 il Fvg schiererà una collettiva di 80 produttori su una superficie di 1.500 metri quadrati, ma la vera novità di quest’anno sta... 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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