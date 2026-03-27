La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027 su proposta dell’assessore all’Istruzione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’organizzazione delle date di inizio e fine delle lezioni, oltre alle eventuali festività e pause previste nel territorio regionale per quel periodo.

La Giunta regionale anticipa i tempi per agevolare famiglie e istituti: lezioni al via il 14 settembre per tutti, con una programmazione che punta alla continuità didattica e alla sicurezza organizzativa La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen, ha ufficialmente definito il calendario per l’anno scolastico 2026-2027. La decisione, che ha già ricevuto il parere favorevole dell’Ufficio scolastico regionale, nasce dalla volontà di fornire con largo anticipo un quadro di riferimento certo non solo alle istituzioni didattiche, ma anche alle famiglie e a tutto il comparto dei servizi connessi, come quello dei trasporti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Ecco il nuovo calendario scolastico per il Friuli Venezia Giulia

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