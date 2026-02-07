Castiglione si prepara a vivere un fine settimana pieno di eventi. La cittadina si anima con iniziative sulla sicurezza e la tutela del territorio, ma anche con attività dedicate alla natura e al divertimento per grandi e piccoli. Tante occasioni per uscire e partecipare, senza perdere di vista le tradizioni locali.

Castiglione si prepara a vivere un fine settimana denso di appuntamenti dedicati alla sicurezza, alla tutela del territorio, alla scoperta della natura e al divertimento per tutte le età. Oggi nuovo incontro del corso gratuito di autodifesa personale-Krav Maga, organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia e riservato ai soli residenti. L’iniziativa, in programma dalle 10 alle 12 alla palestra delle scuole medie in viale Kennedy, ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche di autodifesa efficaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un fine settimana ricco di eventi . Tra sicurezza, natura e tradizione

Approfondimenti su Castiglione Weekend

A Roma, questo penultimo fine settimana di gennaio propone un calendario di eventi dedicati alla cultura, tra scienza, musica e arte.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Arafta | 21–40. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi

Ultime notizie su Castiglione Weekend

Argomenti discussi: Riccione tra cinema, cultura, sport e Carnevale: un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti; Il secondo fine settimana si prospetta ricco di eventi e spettacoli in ogni angolo della città; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 7 e domenica 8 febbraio.

Un fine settimana ricco di eventi . Tra sicurezza, natura e tradizioneCastiglione si prepara a vivere un fine settimana denso di appuntamenti dedicati alla sicurezza, alla tutela del territorio, alla ... lanazione.it

Un ricco fine settimana tra Andersen e Stevenson per il Teatro dei ColoriAvezzano. Un ricco fine settimana tra Andersen e Stevenson per il Teatro dei Colori nei comuni della Marsica. Rassegna Itinerari ... marsicalive.it

Il fine settimana in arrivo tra Puglia e Basilicata sarà caratterizzato ancora da condizioni meteorologiche piuttosto variabili, con un’alternanza di nuvole, piogge e momenti di tregua. Non si tratterà di un weekend completamente compromesso dal maltempo, ma facebook