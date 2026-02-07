Un fine settimana ricco di eventi Tra sicurezza natura e tradizione
Castiglione si prepara a vivere un fine settimana pieno di eventi. La cittadina si anima con iniziative sulla sicurezza e la tutela del territorio, ma anche con attività dedicate alla natura e al divertimento per grandi e piccoli. Tante occasioni per uscire e partecipare, senza perdere di vista le tradizioni locali.
Castiglione si prepara a vivere un fine settimana denso di appuntamenti dedicati alla sicurezza, alla tutela del territorio, alla scoperta della natura e al divertimento per tutte le età. Oggi nuovo incontro del corso gratuito di autodifesa personale-Krav Maga, organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia e riservato ai soli residenti. L’iniziativa, in programma dalle 10 alle 12 alla palestra delle scuole medie in viale Kennedy, ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche di autodifesa efficaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
