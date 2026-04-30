Il nuovo progetto prevede di trasformare l’aeroporto in una struttura che possa operare tutto l’anno, andando oltre le funzioni tradizionali di piste e terminal. L’obiettivo è creare una piattaforma di sviluppo che favorisca attività diverse, anche nell’entroterra, senza limitarsi alla stagione turistica. La realizzazione mira a estendere le potenzialità dell’aeroporto, integrandolo in un sistema più ampio di opportunità economiche e di mobilità.

Non più solo piste e terminal, ma una piattaforma di sviluppo capace di vivere tutto l’anno. Il progetto del nuovo distretto aeroportuale di Rimini è stato al centro dell’incontro di ieri mattina – proprio in aeroporto – tra l’amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci e il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. Dopo la presentazione ufficiale del maxi progetto la scorsa settimana, il confronto fra i due ha guardato al presente ma soprattutto al futuro, mettendo al centro una parola chiave: visione condivisa. Al centro, la trasformazione dell’aeroporto Federico Fellini in una piattaforma integrata di servizi, commercio e mobilità, "una leva concreta di trasformazione economica e urbana capace di generare valore non solo per il traffico aereo, ma per l’intero sistema territoriale", ha ribadito Corbucci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il Fellini metterà le ali anche all’entroterra"

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