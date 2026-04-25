Vasto incendio nell' entroterra tiene in scacco le squadre di spegnimento interviene anche l' elicottero

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nell'entroterra riminese, coinvolgendo vaste aree e rendendo difficile l’intervento delle squadre di spegnimento a terra. Per azioni di supporto, è stato impiegato un elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Bologna. Le operazioni di spegnimento sono in corso e si concentrano sulla messa in sicurezza delle zone interessate. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Un vasto incendio nell'entroterra riminese sta tenendo in scacco le squadre di spegnimento tanto che si è reso necessario il supporto dell'elicottero dei vigili del fuoco fatto intervenire da Bologna. Le fiamme sono divampate intorno alle 14.30 in località Petorno nel comune di Montecopiolo e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Un incendio minaccia le abitazioni, vigili del fuoco in azione nell’aretino. Arriva anche l’elicotteroPieve Santo Stefano (Arezzo), 7 marzo 2026 – Un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, ha interessato i boschi in località... Vasto incendio boschivo sulle montagne di Frassinetto, operazioni di spegnimento in corsoUn vasto incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, nella zona di borgata Berchiotto di Frassinetto.