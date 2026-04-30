Il fatto non sussiste assolti due medici a Bari accusati di omicidio | il paziente aveva tentato il suicidio

Il tribunale di Bari ha deciso di assolvere due medici dall’accusa di omicidio colposo riguardo a un paziente che aveva tentato il suicidio ingerendo un miscuglio di farmaci. Secondo quanto riferito dagli avvocati, la vittima era entrata in ospedale dopo aver commesso il gesto. La decisione è stata presa al termine del processo, che ha discusso le responsabilità del personale sanitario nel caso.

Il tribunale di Bari ha assolto due medici dall’accusa di omicidio colposo. Fanpage.it ha raccolto il racconto degli avvocati: "La vittima arrivò in ospedale dopo aver ingerito un mix di farmaci".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Paziente suicida al Vito Fazzi, assolti i medici: “Il fatto non sussiste”Il tribunale di Lecce ha assolto i due dirigenti medici del reparto di Neurochirurgia imputati per la morte di un paziente psichiatrico, avvenuta il... Federico Apolloni e Mattia Lucarelli assolti dall’accusa di violenza sessuale: “Il fatto non sussiste”La Corte d'Appello di Milano ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli (figlio dell'ex attaccante Cristiano) e Federico... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A processo dal 2022 per irregolarità su casa di riposo, assolti due funzionari comunali; Droga venduta sulla piattaforma Berlusconi Market: assolto l'avvocato barlettano Michele Cianci; Maxi traffico di droga alla Salinella, la rete cade: condanne per oltre un secolo di carcere nell'inchiesta Leon; Crac Divina Provvidenza, tutti assolti in appello dopo 13 anni: cade l’accusa sul maxi dissesto. Il fatto non sussiste, assolti due medici a Bari accusati di omicidio: il paziente aveva tentato il suicidioIl Tribunale di Bari ha dichiarato non colpevoli i medici Michele Cofano e Francesco Fulvio, accusati di omicidio colposo per il decesso di un uomo giunto in ospedale nel marzo del 2015 dopo aver assu ... fanpage.it Bari, assolto ingegnere accusato di truffa al Comune per permuta ex Bricorama: Fatto non sussisteDue anni di processo, l'accusa di aver truffato il Comune di Bari sottostimando un suolo pubblico, e alla fine una sentenza che chiude i conti in modo netto: fatto non sussiste. La seconda sezione ... bari.repubblica.it Il leader di Roberto Vannacci sarà a Bari il prossimo 5 maggio per inaugurare la sede del Comitato costituente “Bari 48” di Futuro Nazionale. - facebook.com facebook 29 aprile 15.30 Bari discutiamo di pace e guerra @unibait x.com