Un ex giocatore, che nel 2023 aveva avuto un ruolo determinante, si trova ora a dover affrontare la sua ex squadra come avversario. La sua presenza sul campo rappresenta un momento particolare, considerando il passato condiviso con la città e la squadra che ora affronta. La sua carriera ha attraversato questa fase di cambiamento, e l’incontro tra le parti si svolge senza particolari sorprese, ma con una certa curiosità legata alle vicende personali e sportive.

Come può essere strano il destino. Un giorno sei l’eroe di una città, un paio d’anni più tardi potresti esserlo per la città rivale. Quel 2 dicembre del 2023, non l’avrebbe mai immaginato nemmeno lui stesso, in prima persona. Si è fatto travolgere e ha travolto tutti quando, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, ha disegnato la traiettoria perfetta all’incrocio dei pali, nella partita più importante. Forse, Kleis Bozhanaj, è quel che oggi i più giovani definirebbe un ’what if.’. Ovvero, cosa sarebbe stato se avesse trovato continuità maggiore e concretezza, nella sua avventura modenese. Ora il giocatore albanese si trova dalla parte granata e manco a farlo apposta con Pierpaolo Bisoli allenatore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fantasista è fra gli ex. Bozhanaj, ritrovarsi da avversari. Nel 2023 fu il giocatore decisivo

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