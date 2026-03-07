Gli avversari di domani Labronici fra blasone e rilancio In trasferta 3 colpi ma anche 8 ko

Domani alle 12, la squadra labronica scende in campo in trasferta per una partita importante, già considerata uno spareggio in chiave playoff. La formazione ha conquistato tre vittorie, ma ha anche subito otto sconfitte, e il match rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica o tentare un rilancio. La gara mette di fronte avversari con un passato di successi e difficoltà.

Già uno spareggio in ottica playoff, ma con uno sguardo anche allo specchietto retrovisore. Domani alle 12.30, il Forlì torna tra le mura amiche nella gara col Livorno. La squadra di Miramari cercherà di cancellare la bruciante sconfitta di mercoledì (3-2), in casa del Pineto, maturata con la terza rete degli abruzzesi al 95’. Dopo 30 giornate il Forlì si ritrova, con 33 punti, con un beneaugurante ma non ancora decisivo +6 rispetto alla zona playoff demarcata dal Perugia (27). E a tre punti dal decimo posto, utile per l’accesso ai playoff, al momento appannaggio dalla Vis Pesaro (36). Nel mezzo proprio il Livorno a quota 35. Alla vigilia di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli avversari di domani. Labronici fra blasone e rilancio. In trasferta 3 colpi ma anche 8 ko Luigi mette KO gli avversari lanciandogli una pizza: il wrestler che marcia sugli stereotipi italianiLuigi Primo è un lottatore americano che sale sul ring vestito da pizzaiolo e mette al tappeto gli avversari lanciandogli una pizza in faccia. Gli avversari I biancorossi del tecnico Vincenzo Vivarini non vincono in trasferta da tanto tempo. "Sarà una gara importante sotto molti aspetti»E’ un Bari che in trasferta non vince da troppo tempo e che dal mercato non ha ancora avuto i nuovi acquisti sperati quello che oggi affronterà la...