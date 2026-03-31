Nel 2026 il finanziamento della sanità regionale sarà pari a 10,2 miliardi di euro

Nel 2026, il finanziamento della sanità regionale in Emilia-Romagna raggiungerà i 10,2 miliardi di euro, rispetto ai 9,9 miliardi del 2025. L'incremento sarà di circa 350 milioni. Contestualmente, si registra una diminuzione del 20% nel fondo dedicato ai farmaci innovativi, conseguenza di un taglio dell’11% a livello nazionale.

La commissione Politiche per la Salute presieduta da Giancarlo Muzzarelli ha dato parere favorevole alla delibera della Giunta per il riparto dei fondi regionali in sanità: a favore i consiglieri appartenenti ai gruppi di centrosinistra, che, da un lato, apprezzano l’attività della Regione, dall’altro sono critici verso il governo nazionale, in particolare, per il taglio sui farmaci innovativi; contrari quelli di centrodestra, che hanno parole di apprezzamento per l'operato del governo Meloni e chiamano in causa la Regione chiedendo a viale Aldo Moro di razionalizzare la spesa evitando gli sprechi. Il voto favorevole è avvenuto in... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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