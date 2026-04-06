Gli astronauti coinvolti nella missione Artemis II hanno stabilito un nuovo record di distanza dalla Terra, superando i limiti precedentemente stabiliti dall’equipaggio dell’Apollo 13 nel 1970. La missione, attualmente in corso, ha raggiunto una distanza massima di oltre i 248.000 chilometri, superando così il record precedente. Questo risultato rappresenta un nuovo traguardo per le attività umane nello spazio e si distingue dagli standard storici delle precedenti missioni lunari.

Gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta dagli esseri umani, che era finora detenuto dall’equipaggio dell’ Apollo 13, che nel 1970 aveva raggiunto una distanza massima di 248.655 miglia dalla Terra (400.171 chilometri) pochi giorni dopo la rottura del serbatoio dell’ossigeno che aveva fatto scattare il famoso “Houston, abbiamo un problema”. Dopo aver superato l’Apollo 13, gli astronauti di Artemis II si sono preparati per il sorvolo lunare. Nella missione Artemis II ci sono 3 astronauti statunitensi e un canadese – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochsi e Jeremy Hansen. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, battuto il record dell’Apollo 13: mai così distanti dalla Terra

Luna, astronauti di Artemis II hanno battuto il record dell'Apollo 13: mai un equipaggio così distante dalla TerraDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall’equipaggio...

Gli umani non sono mai stati così distanti dalla Terra: Artemis 2 ha battuto il record di Apollo 13. "Flyby" attorno alla Luna in direttaDopo aver festeggiato il nuovo record di distanza dalla Terra, gli astronauti hanno iniziato a sistemare la cabina della navicella Orion per...

Temi più discussi: Spazio, missione Artemis verso il passaggio ravvicinato alla Luna; Spazio: partita la missione Artemis II verso la Luna. Il video del decollo; La missione lunare Artemis II è partita; Artemis II, Orion verso la Luna: test e manovre in corso VIDEO.

Artemis II, battuto il record dell'Apollo 13: gli astronauti mai così lontani dalla TerraArtemis II, è la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna ed è anche la giornata dei record, nella quale i quattro astronauti della missione Artemis II si preparano a ... ilmessaggero.it

Artemis II, battuto il record di distanza dalla Terra dell'Apollo 13: il video dell'equipaggio(LaPresse) Gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta dagli esseri umani, ... stream24.ilsole24ore.com

Artemis II supera Apollo 13: nuovo record storico per la distanza dalla Terra Una nuova pagina nella storia dell’esplorazione spaziale. Gli astronauti a bordo della Artemis II hanno infatti superato il record di distanza dalla Terra detenuto dal celebre equipaggio facebook

Mai così lontani dalla Terra. Artemis si prepara a girare intorno alla Luna x.com