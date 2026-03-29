Opzioni di terra e limiti politici Il dilemma americano sull’Iran

Il presidente del Parlamento iraniano ha accusato gli Stati Uniti di adottare una strategia ambigua, affermando che da una parte dichiarano disponibilità al dialogo, mentre dall’altra preparano in segreto un’operazione militare terrestre. La questione riguarda le opzioni di intervento e i limiti politici in gioco, in un clima di tensione tra le due nazioni.

Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha accusato Washington di giocare una partita doppia: da un lato dichiarare apertura al negoziato, dall’altro preparare in segreto un’operazione di terra. Ghalibaf è una figura centrale in questa fase, visto che potrebbe essere uno degli elementi più pragmatici della leadership con cui Washington potrebbe intavolare un negoziato reale – teoricamente attraverso una delegazione guidata dal vicepresidente JD Vance, da sempre tra i più scettici sull’avvio delle operazioni militari. Le parole del leader iraniano arrivano mentre dagli Stati Uniti escono indiscrezioni su piani militari in fase di elaborazione al Pentagono, e contribuiscono a definire un quadro in cui percezioni e intenzioni rischiano di divergere rapidamente. 🔗 Leggi su Formiche.net

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