Il Diavolo veste Prada 2 dimostra fin dalle sue prime immagini di avere la stoffa per essere una saga sul mondo dell'editoria per come sa coglierne l'evoluzione e lo zeitgeist e di certo ha tutto quello che può portare a un terzo capitolo che arrivi in meno di due decenni, considerato quanto e come l'AI cambierà lo scenario. Per questo, pensando a un dettaglio che mi ha subito incuriosito alla prima visione, mi è tornato alla mente un sottotitolo di una delle serie cinematografiche più famose. IDVP 2 meritava un'aggiunta piccante come quella di Star Wars III ( La vendetta dei Sith ). Il Diavolo veste Prada 2 Il motivo è semplice: nella rete dei personaggi, le assistenti, che Miranda e Nigel insistono a chiamare le Emily, diventano tante.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Diavolo veste Prada 2 e la vendetta delle Emily

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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